Acreanos que moram na Paraíba fundam associação para divulgar cultura e história do Acre

Um grupo aproximado de 90 pessoas de várias famílias do Acre e que vive em Joao Pessoa, na Paraíba, vem se reunindo para fundar uma associação. Seria uma entidade nos moldes da que foi fundada, ainda nos anos de 1980, no Rio de Janeiro, e que passou a ser chamada de “Casa do Acre”.

A informação foi dada com exclusividade ao ContilNet é do advogado criminalista Édson Carneiro da Costa, membro de tradicional família de Rio Branco e que mudou-se para Joao Pessoa faz pelo menos cinco anos. Segundo ele, a ideia é a comunidade acreana que vive na Paraíba tenha uma associação visando auxílio mútuo, assistencial, e divulgação da História e da Culinária do Acre. “Já há em João Pessoa cultivo e venda de jambú, tucupi, quêbe de arroz, macaxeira, saltenha e tacacá. Um pouco da nossa culinária já está aqui”, disse, por telefone.

De acordo com Édson Carneiro, que deve integrar o corpo jurídico da entidade, a Associação vai ser gerida nos mesmos moldes do que ocorre país a fora com os CTGs (Centros de Tradições de Gaúchas), com reuniões mensais e gestão compartilhada.

É através dos CTG sue os gaúchos que moram fora do Rio Grande do Sul mantém vivas a cultura e as tradições do povo daquele Estado, coo, por exemplo, o churrasco e o chimarrão.

“Vamos procurar fazer algo parecido em relação ao Acre e acho que vamos fazer história por isso porque está havendo uma verdadeira diáspora do Acre ara a Paraíba”, disse Carneiro.

A seguir, uma lista com alguns nomes dos acreanos que se inscreveram para a fundação da Associação:

