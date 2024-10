Adolescente de 14 anos fica gravemente ferido após acidente no interior do Acre

Um adolescente de 14 anos ficou gravemente ferido após uma colisão entre um carro e a moto em que ele estava, na noite deste sábado (26), no cruzamento da Avenida Guanabara com a Rua Padre Egídio, próximo à quadra de esportes Aurino Brito, no município de Sena Madureira, no interior do Acre.

Segundo informações de testemunhas, um motociclista de aplicativo estava transportando o adolescente quando, no cruzamento, um carro surgiu e colidiu com a moto em que eles estavam.

Com o impacto, o adolescente foi arremessado e caiu próximo à calçada de uma residência, junto com a moto e o piloto. O veículo parou mais à frente, e o motorista permaneceu no local, prestando assistência à vítima.

Populares que passavam no momento do acidente também ajudaram as vítimas e acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que prestou os primeiros socorros e encaminhou as vítimas ao Hospital João Câncio Fernandes. Como o estado clínico do adolescente era mais grave, foi necessário transferi-lo ao pronto-socorro de Rio Branco, onde foi constatado um traumatismo cranioencefálico (TCE) leve e dores pelo corpo.

O Policiamento de Trânsito também foi acionado e esteve no local, isolando a área para o trabalho da perícia. Após os procedimentos de praxe, o veículo foi liberado e a moto entregue a conhecidos da vítima.

