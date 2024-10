André Mendonça, ministro do STF, vem ao Acre nesta semana para falar sobre agronegócio

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), André Mendonça, chega ao Acre nesta semana para participar do Simpósio Regional de Direito e Agronegócio. O evento acontece em Rio Branco, no dia 11 de outubro, no auditório da OAB.

Também participam os ministros do Tribunal Regional do Trabalho (TRT), Morgana Richa, Liana Chaib, Douglas Rodrigues e Alexandre Ramos, que vão abordar temas atuais do Direito Constitucional e Trabalhista.

O evento é realizado pela Universidade do Oeste de Santa Catarina (UNOESC) e Centro de Excelência em Direito, em parceria com a OAB/Acre e Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA). O simpósio é presencial, tem certificado de participação e as vagas são limitadas. Informações podem ser obtidas pelo número (49) 998434488.