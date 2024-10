Antes de se aposentar, cão da Polícia Federal encontra drogas em agência dos Correios

A Polícia Federal, por meio do canil, realizou na última sexta-feira (11), uma apreensão de drogas durante fiscalização de rotinas no Correios. Segundo a PF, essa é a 18ª apreensão do ano em empresas de transportes, totalizando mais de 50kg de drogas apreendidas até o momento em 2024.

O cão que auxiliou na busca pelas drogas é Eagle, que vai se aposentar após prestar serviços à Superintendência da Polícia Federal no Acre por 7 anos. O cão foi responsável por diversas apreensões, somando mais de 400kg de drogas interceptadas durante o período.

Nos próximos dias um novo cão chegará a Rio Branco, em substituição ao CDD Eagle. Ele vai para Brasília e fica disponível para adoção.