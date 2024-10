Ao chegar na Globo, Bocalom diz que eleição foi ‘muito gostosa’ e que debate vai ajudar indecisos

O prefeito Tião Bocalom foi o terceiro a chegar ao último debate das eleições municipais, organizado pela Rede Amazônica, nesta quinta-feira (3).

Ao chegar no debate, o prefeito falou sobre os anos de mandato a frente da Prefeitura de Rio Branco.

“Tenho consciência plena do que fizemos até agora e do vamos continuar fazendo no nosso município de Rio Branco. Foi uma eleição muito gostosa, andamos por toda cidade, falamos com as pessoas e tenho certeza que esse debate será mais um dos que tivemos”, disse.

O prefeito ainda aproveitou para falar que o debate é o mais importante para aqueles que estão indecisos sobre o voto, justamente em razão da proximidade das eleições, que acontece no domingo (6).

“Não tenho dúvidas de que a população poderá tirar desse debate a sua decisão, alguns ainda estão indecisos e poderão tirar sua decisão”, finalizou.