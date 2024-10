Aos 50 anos, Flavia Alessandra estreará na Sapucaí como musa do Salgueiro

A atriz Flavia Alessandra, 50, foi anunciada, nesta terça-feira (29), como musa dos Acadêmicos do Salgueiro e fará sua estreia no sambódromo da Marquês de Sapucaí, no Rio de Janeiro, no Carnaval de 2025.

A atriz afirmou que encher como um desafio o fato de desfilar pela primeira vez aos 50 anos e adiantou que, com isso, quer encorajar outras mulheres maduras a perseguirem seus sonhos.

“Acabo de completar 50 anos e vou estrear na avenida. Isso é muito desafiador, significativo e libertador. Quero que sirva de exemplo para a mulher de 50, 60. Quero que elas saibam que podem tudo e que sim, o melhor momento da vida pode ser agora”, declarou.

A estrela de “Alma Gêmea” e “Caras & Bocas” é cria da Tijuca, região onde fica a quadra da agremiação nove vezes campeã da folia carioca, que falará sobre a cultura do fechamento de corpos em seu desfile de 2025.

“Estou honrada por estrear na Sapucaí com a Salgueiro, uma escola que eu sempre admirei, tijucana, do bairro onde eu nasci e cresci. O enredo deste ano é muito bonito e eu estou radiante! Vou dar o meu máximo para que esse desfile seja honroso, tal como a escola e esse tema corajoso e necessário. A Salgueiro, mais uma vez, vai inovar e trazer para avenida um espetáculo maravilhoso. É uma honra fazer parte disso. Que seja o primeiro de muitos.”

Com o enredo “Salgueiro de Corpo Fechado”, desenvolvido pelo carnavalesco Jorge Silveira e escrito pelo enredista Igor Ricardo, a vermelho e branco vai buscar colocar fim ao maior jejum de sua história, já que ela não termina a Quarta-Feira de Cinzas com um título desde 2009. O samba que embalará o desfile de 2025 da agremiação foi escrito pela parceria liderada pelo cantor Xande de Pilares, que já foi intérprete da escola.

O Salgueiro será a terceira escola a desfilar na segunda-feira de Carnaval (3 de março), data em que também desfilam Unidos da Tijuca, Beija-Flor de Nilópolis e Unidos de Vila Isabel.