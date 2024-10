Após apagão, pesquisa Quaest mostra Nunes com 45% e Boulos com 33%

A primeira pesquisa Quaest ao 2º turno da Prefeitura da capital, feita dias após o apagão provocado pelas chuvas na semana passada, mostra vantagem do prefeito Ricardo Nunes (MDB) sobre Guilherme Boulos (PSol) por 45% a 33%. O levantamento foi divulgado na tarde desta quarta-feira (16/10).

De acordo com o levantamento, 19% dos eleitores declararam votos brancos ou nulos, enquanto 3% não souberam responder.

Na pesquisa espontânea, quando os nomes dos candidatos não são apresentados aos entrevistados, a diferença entre Nunes e Boulos é menor. O prefeito tem 38% e o psolista, 28%. Os indecisos representam 26%, enquanto 8% disseram que devem votar em branco ou nulo.

Boulos possui uma imagem negativa entre 42% dos eleitores. O percentual é de 35% no caso de Nunes.

A Quaest entrevistou 1.200 eleitores presencialmente entre os dias 13 e 15 de outubro. A margem de erro é de três pontos percentuais para mais ou para menos, e o nível de confiança é de 95%. A pesquisa foi registrada na Justiça Eleitoral com o número SP-05735/2024.

Transferência de votos

De acordo com a pesquisa, 74% dos eleitores de Pablo Marçal (PRTB) afirmaram que votarão em Nunes. Ao menos 13% do eleitorado disse que votará em Boulos.

Já entre os eleitores de Tabata Amaral (PSB), 54% disseram votar em Boulos e outros 23%, em Nunes.

Segundo o instituto, para 80% do eleitorado a escolha do voto é definitiva. Já 20% declararam ser possível trocar de candidato antes da votação.

Entre os eleitores de Nunes, 86% afirmaram que a decisão de votar no prefeito é definitiva, percentual semelhante ao de Boulos, que tem 85% do seu eleitorado convicto no voto no psolista.