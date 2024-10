Após Calixto chamar JV de ‘amante argentina’, PT emite nota e chama secretário de ‘xeleléu’

O diretório regional do PT no Acre reagiu de imediato às declarações do secretário Luiz Calixto sobre a polêmica envolvendo o ex-governador e ex-senador Jorge Viana em relação a possíveis ataques à honra do governador Gladson Cameli. Em nota, o PT diz que Calixto proferiu ofensas pessoais a Jorge Viana.

LEIA: Calixto diz que Jorge Viana foi a ‘amante argentina’ na campanha de Marcus Alexandre: “Encontros furtivos”

Veja a nota na íntegra:

NOTA DE REPÚDIO DO PARTIDO DOS TRABALHADORES DO ACRE

Quem não tem argumentos, ataca a honra. É assim que, ao tentar defender seu chefe Gladson Cameli (PP) e tergiversar sobre a verdade insofismável de que o governador é RÉU em processo crime, o ex-deputado Luiz Calixto, conhecido por atitudes desrespeitosas, ataca a honra de Jorge Viana. Seria Calixto um raivoso cão de guarda do governador acreano?

O sr. Luiz Calixto disse que Jorge Viana “passou a agredir violentamente o governo Gladson Cameli”, mas, tudo o que Jorge Viana disse no vídeo que gravou e postou nas redes sociais está dito nos autos do processo em que o governador é acusado da prática de formação de organização criminosa, peculato, lavagem de dinheiro, fraude à licitação e corrupção ativa e passiva. Jorge Viana apenas reproduziu o que disse a Polícia Federal, o Ministério Público Federal, a Controladoria Geral da União e a Receita Federal: que o governador Gladson Cameli é RÉU em uma ação penal cuja denúncia foi aceita e agora tramita perante o STJ, a quem caberá dizer, ao final, se o governador teve ou não teve responsabilidade na roubalheira que, comprovadamente, aconteceu em seu governo.

Ele, Calixto, é que, no afã de bem desempenhar sua tarefa de xeleléu, de proxeneta do ocupante de ocasião do Palácio Rio Branco, proferiu diversas ofensas ao ex-prefeito, ex-governador, ex-senador e atual presidente da APEX, cujo trajetória de vida é ilibada e cuja contribuição ao Acre é incomparavelmente superior à de seu atual chefe.

Pelas palavras baixas de Calixto, divulgadas na imprensa neste sábado, 26, o Partido dos Trabalhadores do Acre vem a público manifestar o seu mais profundo repúdio. Seu linguajar chulo, seu palavreado vulgar e sua retórica rasteira, com desrespeito e ataques pessoais ultrapassam os limites do debate político saudável e democrático.

Jorge Viana é uma liderança reconhecida, não apenas no Acre, mas em todo o país, por sua trajetória dedicada ao desenvolvimento do estado e à defesa das causas populares. Suas contribuições à política acreana, com ênfase no fortalecimento das instituições democráticas e no desenvolvimento do Acre, são um legado que merece respeito, independentemente de divergências ideológicas.

Ao atacar Jorge Viana com termos pejorativos e depreciativos, Luiz Calixto ofende não só a figura de um ex-governador e senador, mas também a própria história de luta do povo acreano, que viu em Jorge um defensor de suas causas e um representante legítimo nos momentos mais difíceis.

Derrotas eleitorais não desonram e nem envergonham ninguém, Sr. Calixto! Agora, a roubalheira de que seu chefe é acusado, sim. Seria de bom alvitre você rever a sua escala de valores.

Reiteramos nossa defesa incondicional pelo respeito à dignidade das pessoas no campo da política e reafirmamos que atitudes como a do Sr. Calixto não contribuem para a construção de um diálogo político saudável e produtivo. Política se faz com debates sérios e com a verdade sempre em pauta.

Rio Branco, Acre – 26 de outubro de 2024

Partido dos Trabalhadores do Acre