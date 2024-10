Calixto diz que Jorge Viana foi a ‘amante argentina’ na campanha de Marcus Alexandre: “Encontros furtivos”

O governador Gladson Cameli (PP) deu calado como resposta as agressões proferidas contra ele pelo ex-governador e ex-senador petista Jorge Viana em um vídeo postado em redes sociais. Viana comete as agressões a partir do depoimento que o Gladson deveria prestar ao STJ (Superior Tribunal de Justiça) no âmbito da Operação Ptolomeu, na qual teria pela primeira vez a oportunidade de ser ouvido e cuja audiência teve que ser adiada face ao fato de os advogados do governador terem alegado que não tiveram acesso ao conjunto de provadas sobre o caso que a Polícia Federal e o Ministério Público Federal (MPF) dizem ter sobre o assunto. O depoimento foi remarcado ara o próximo dia 5 de novembro.

A resposta ao atual diretor das Agência Apex-Brasil veio por parte do secretário de Governo, Luiz Calixto, que foi deputado estadual na época em que Jorge Viana era governador do Estado. O ex-governador e o ex-deputado já fizeram política na mesma coligação, a chamada Frente Popular do Acre (FPA), mas agora, como secretário de Gladson Cameli, Calixto foi duro com o ex-aliado.

O secretário inicia sua resposta ao vídeo do ex-governador analisando a etimologia da palavra ocaso. Segundo o secretário, “ocaso não é uma palavra muito usada no meio do povo. Significa declino, fim de linha”. “ Se alguns, vulgarmente, usá-la como significado de “ponta de aterro”, não estaria fora de sentido. Ponta de aterro é aquele pedaço de terreno que, dali pra frente, não tem futuro ou serventia”, comparou.

E prossegue o ex-deputado: “Aposentado como ex-governador e ex-senador, Jorge Viana vive a amargura de quem foi tudo e não será mais nada na política acreana. Entrou como janeleiro no serviço público, ou seja, sem concurso, e alçou a condição de presidente da Funtac por benevolência do então governador Flaviano Melo”, revelou. “Antes, todavia, foi um dos mais aguerridos militantes da Arena e do PDS, partidos que sustentaram a ditadura militar. E foi, ainda, um malufista empedernido”, disse.

Luiz Calixto relembra o passado político do ex-senador. “Foi prefeito de Rio Branco, governador por dois mandatos e senador. Durante o governo dele, recebeu o título popular de Reizinho da Floresta em razão de sua índole perseguidora e por exigir que todos se ajoelhassem para beijar os seus pés”, disse. “Em 2018, saiu humilhado das urnas com uma votação pífia: ficou na terceira colocação, não muito distante do quarto e quinto lugares”. Na época, Jorge Viana disputava a reeleição para o Senado, pelo PT.

Em 2022, lembrou Calixto, “tentou ressuscitar como candidato a governador, mas levou uma lapada tão grande que até hoje anda a procura de um lugar para sentar e descansar” “Na Apex Brasil, mudou o regimento da entidade para, assim, poder receber duas passagens mensais para passear no Acre”, denunciou.

Segundo Calixto, as duas derrotas seguidas não foram tão humilhantes quanto o papel de amante argentina que protagonizou na campanha do seu pupilo Marcos Alexandre. “Segundo o folclore, a amante argentina é a companheira que jamais vai pode aparecer em público. Seus encontros são furtivos, nas alcovas, ou nos escurinhos”, comparou para revelar que, na disputa para a Prefeitura, nas recentes eleições passadas, quando disputou e perdeu no primeiro turno a Prefeitura para o prefeito Tião Bocalom, o então candidato do MDSB fez questão de esconder Jorge Viana e o presidente Luiz Inácio Lula da Silva de sua campanha, embora fosse apoiado por ambos.

“Com todo este currículo, Jorge Viana não apareceu nos programas eleitorais. Hoje Jorge não conteve a dor de cotovelo das derrotas e da falta de expectativas e passou a agredir violentamente o governador Gladson Cameli em razão da oitiva no STJ devido um processo que se arrasta há mais de três anos e ainda não conseguiu juntar elementos substanciais de provas. Lembram? Quando Lula passou 580 dias, Jorge integrava o coro Lula livre. Jorge sabe que a eleição dele para governador ou senador é próxima ao impossível e ele não tem tutano nos ossos de encarar um pleito para deputado federal, onde o voto é disputado por três dezenas de candidatos”.

Calixto diz que “Jorge deveria entender que seu tempo já passou”. “Melhor se acalmar e tomar um refrigerante em Dubai enquanto a Apex lhe garante um bom salário e viagens 0800 pelo mundo. Ocaso é o momento em que o Reizinho da Floresta desaparece do lado oeste do horizonte. E sempre bonito e triste de ser ver”, concluiu.