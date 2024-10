Após ser preso por estuprar sobrinhos, homem é reconhecido por nova vítima de 11 anos

O homem que responde pelo estupro de três sobrinhos, identificado por Abson Saraiva, preso no município de Rodrigues Alves, interior do Acre, no Vale do Juruá, vai responder por uma nova acusação de outro estupro. Agora, de uma menina de 11 anos de idade.

A criança disse à polícia ter visto o acusado na televisão quando da notícia do estupro dos sobrinhos e o reconheceu como o homem que a encontrou na rua e a obrigou a entrar em sua casa, quando ela voltava da escola. A menina disse que o estupro só não prolongou-se por mais tempo, inclusive com conjunção carnal, porque ela conseguiu escapar pulando a janela da residência enquanto o homem se dirigiu ao banheiro.

Segundo a menina, uma semana antes das eleições municipais deste ano, o homem tentou forçá-la numa segunda vez mas ela conseguiu fugir, chamando a atenção de populares que a ajudaram a escapar.

De acordo com o delegado Marcílio Laurentino, que investiga o caso, o segundo estupro só não chegou a ser mais grave porque testemunhas impediram. “O acusado teria colocá-la dentro da residência de novo, só que as coleguinhas de escola avistaram e ele acabou liberando a menina”, disse.

Diante dessas informações, a polícia colheu o depoimento da diretora da escola onde a menina estuda, dos familiares e concluiu que não só essa criança, mas também outras duas crianças de 10 e 14 anos, primos da outra vítima, também teriam sido vítimas do estupro. “Este homem é um predador sexual”, disse um agente que atua no caso.

Foi solicitada a prisão preventiva do homem e uma busca em sua residência, que foi feito. No momento da ação, o homem se encontrava em Rio Branco e se prontificou a se entregar. No entanto, não cumpriu o prometido e, no retorno a Rodrigues Alves, foi visto pelo diretor do presídio atravessando a balsa em no Rio Juruá em direção a sua casa.

Laurentino explicou que o diretor do presídio já tinha conhecimento da solicitação da prisão do homem. O delegado foi informado pelo diretor e mandou uma equipe ao local para capturar o suspeito.

O homem foi conduzido à delegacia, já foi interrogado e encaminhado ao presídio Manoel Neri da Silva, em Cruzeiro do Sul, onde passou por audiência de custódia e teve a prisão mantida