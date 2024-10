Homem que estuprou sobrinhos é preso carregando pirulitos que usava para atrair crianças

O vigilante Adson da Silva Saraiva, de 47 anos, foi preso na manhã desta quinta-feira (17), acusado de estuprar três sobrinhos em Rodrigues Alves, no interior do Acre. O homem estava chegando em Rio Branco em um ônibus e fazia a travessia da balsa sobre o Rio Juruá, quando recebeu prisão de um policial penal, que estava no local e reconheceu o acusado.

SAIBA MAIS: Homem acusado de estuprar três sobrinhos é procurado pela polícia no interior do Acre

O homem será ouvido pelo delegado Marcílio Laurentino, da Delegacia de Rodrigues Alves.

Com o preso, foram encontrados pirulitos que ele usava para atrair as crianças, uma faca com a qual ameaçava as vítimas, e uma espingarda de pressão calibre 6,35.

O delegado responsável pelo caso informou que as denúncias chegaram à delegacia no dia 2 de outubro, quando a diretora da escola onde as crianças estudam e o avô de uma das vítimas relataram os abusos cometidos contra as crianças. Os depoimentos, prestados à diretora e posteriormente à polícia, revelaram que o acusado abusava de um menino de 11 anos há cerca de dois anos, além de ter recentemente violentado um adolescente de 14 anos e uma menina de apenas 10 anos.

As vítimas foram submetidas a exames de corpo de delito, que confirmaram o rompimento antigo do hímen da menina. Nos casos dos meninos, as lesões não puderam ser caracterizadas devido à natureza dos abusos, que incluíram sexo anal e oral.

O caso

O vigilante Adson da Silva Saraiva, de 47 anos, é acusado de estuprar três sobrinhos em Rodrigues Alves, cidade do interior do Acre.

Segundo informações, a menina de 10 anos e os irmãos, de 11 e 12 anos, foram submetidos a exames, que comprovaram os crimes.

De acordo com informações, o caso foi descoberto e denunciado pela direção da escola em que as crianças estudam. O acusado é casado com a tia das crianças e abusava delas na casa da avó. Os três moram com o pai, mas passavam boa parte do tempo com a avó.

A menina está indo embora do Acre e vai morar com a mãe, que já vive em São Paulo. Os meninos seguem em Rodrigues Alves com os avós paternos.