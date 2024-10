Após susto, nasce filha dos ex-BBBs Andressa Ganacin e Nasser

“Ter a incerteza do que acontecerá nos próximos momentos traz muito medo e insegurança! Temos uma mãe com pressão alta e riscos, assim como a possibilidade dessa situação trazer sofrimento fetal! O sentimento de marido e pai é de extrema impotência, com vontade de que tudo se resolve em um passe de mágica, mas infelizmente as coisas nem sempre são do jeito que a gente deseja! Ficamos horas e horas em total atenção com tudo, foi muito desgastante, porém o movimento de dar o passo para antecipar o nascimento da Sarah foi o melhor que poderia ter sido dado! Depois do nascimento, conseguimos garantir a saúde das duas, e estávamos na melhor maternidade para esse tipo de cuidado”, contou.