Após vitória em reeleição, Bocalom promete transformar Rio Branco com obras bilionárias

Reeleito prefeito de Rio Branco com 55% dos votos, Tião Bocalom traçou metas ambiciosas para seu segundo mandato, prometendo uma verdadeira transformação na capital acreana. Em entrevista concedida após a confirmação de sua vitória, Bocalom destacou os desafios pela frente, enfatizando o grande volume de obras em andamento e outras previstas para os próximos anos.

“São mais de 800 milhões de reais em obras já iniciadas e temos muito mais pela frente. Até o final deste ano, novas frentes de trabalho serão abertas, com investimentos que ultrapassarão 1 bilhão e 100 milhões de reais”, afirmou o prefeito, citando parcerias com o Governo do Estado para projetos de infraestrutura.