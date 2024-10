Argentina empata com Venezuela; Brasil perde mais uma posição nas Eliminatórias

Venezuela e Argentina ficaram no empate, por 1 a 1, em duelo válido pela 9ª rodada das Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026. Em jogo marcado pelo atraso no começo da partida por conta do gramado encharcado, o resultado da partida jogou o Brasil para a sétima posição da tabela e, momentaneamente, a Seleção Brasileira está na posição da repescagem.

Aos 12 minutos de jogo, o zagueiro Otamendi aproveitou uma saída em falso do goleiro Romo e abriu o placar para o time argentino após a bola sobrar em bate-rebate. Na segunda etapa, Soteldo recebeu pela esquerda, driblou a marcação e cruzou de canhota na cabeça de Rondón, que cabeceou firme, sem chance para Rulli. Mesmo com o “tropeço” contra a Vinotinto, a Argentina lidera a classificação das Eliminatórias, com 19 pontos. Para tentar aliviar sua situação, a Seleção Brasileira encara o Chile, nesta quinta (10), às 21h (de Brasília), no Estádio Nacional de Chile, pela 9ª rodada das Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026.