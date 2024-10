Atenção! Friale faz alerta para forte temporal que deve atingir Rio Branco; VÍDEO

O pesquisador meteorológico, Davi Friale, publicou um vídeo em suas redes sociais nesta terça-feira (22), alertando a população de Rio Branco para um forte temporal que pode ocorrer durante as próximas horas.

“Alerta de forte temporal nas próximas horas que pode atingir a capital acreana. Vamos ficar atentos para evitar maiores transtornos e prejuízos”, destaca.

Segundo o portal o Tempo Aqui, as chances de chuvas vão predominar durante toda esta semana, e deve terminar com a diminuição da temperatura, com a chegada de uma nova onda polar, a vigésima primeira deste ano.

Veja o vídeo.