Atentado contra prefeito de Taboão teve reuniões preparatórias; quatro são suspeitos, diz Polícia

O carro de José Aprígio (Podemos), candidato à reeleição, foi alvo de tiros na Rodovia Régis Bittencourt, que liga São Paulo à região Sul do estado. O político chegou a ser levado a um hospital com ferimentos.

Apenas um dos suspeitos foi detido até o momento, Gilmar Jesus Santos, encontrado com cerca de R$ 8.000 em dinheiro no momento da abordagem policial. Ele já tinha um mandado de prisão em aberto: cumpria pena por roubo de carga em um presídio no interior paulista e não retornou à unidade após uma saída temporária.