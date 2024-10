Biólogo eleito para vereador, dispensou papel na campanha e usou ‘santinhos’ feitos com folhas de árvore

O segundo candidato a vereador com mais votos em Fortaleza (CE), Gabriel Biologia (PSOL) fez sua campanha inteira sem distribuir “santinhos” de papel, e improvisou para impulsionar o seu nome e número para a população, folhas secas caídas de árvores na cidade.

À frente de movimentos ambientais, o biólogo de 27 anos, conquistou mais de 30 mil votos no pleito municipal, sendo reeleito. Ele destaca que optou por não utilizar os cartões impressos, panfletos, ou adesivos feitos de papel, já que todo o lixo que esses itens iriam gerar, daria para produzir mais de 40 milhões de livros de 50 páginas cada um. O que eles empilhados, poderiam dar 143 voltas ao redor da terra.

Gabriel também é mestre em Ecologia e Recursos Naturais pela Universidade Federal do Ceará (UFC), e vice-presidente da Comissão de Politica Urbana e Meio Ambiente, além de integrar a Comissão de Cultura, Esporte e Juventude.



Ele afirmar ter escolhido fazer a campanha zero resíduos, pois tem consciência das toneladas de lixo produzidos em todos os processos eleitorais no Brasil. E isso foi motivo de orgulho para ele, que busca inspirar as próximas candidaturas a utilizarem da mesma produção, que respeita o meio ambiente e a população, não sujando a cidade.