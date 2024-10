Bombeiros encontram corpo de criança de 3 anos que desapareceu em rio no interior do Acre

O Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Acre (CBMAC), localizou na manhã deste domingo (6), em Cruzeiro do Sul, o corpo de Jacob Souza da Silva, de apenas 3 anos, que havia desaparecido nas águas do Rio Juruá no início da noite do último sábado (5).

Segundo informações, a criança estava com sua família em um flutuante no porto central da cidade, participando de uma confraternização, quando desapareceu por volta das 18h30. De acordo com o terceiro sargento do CBMAC, Edmilson Damasceno, a família inicialmente, realizou buscas por conta própria, mas sem resultados, e logo acionaram a corporação devido à preocupação.

Ainda conforme o representante, nove militares foram deslocados para o serviço, onde foi feito a varredura no ambiente raso e mergulhos pontuais durante a noite. A procura pelo pequeno se estendeu até a manhã de hoje, quando os bombeiros decidiram mudar de local, para uma parte mais superficial das águas do manancial.

O corpo de Jacob foi encontrado cerca de 300 metros abaixo da área em que ele havia sido visto pela última vez, confirmando a fatalidade.