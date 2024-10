Boulos vai almoçar com Lula, que faz aniversário neste domingo

São Paulo – Candidato à Prefeitura de São Paulo pelo PSol, Guilherme Boulos almoçará com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) neste domingo (6/10) antes de acompanhar a apuração dos votos.

“Vou para a minha casa, com a minha esposa, ficar um pouquinho lá e depois vou almoçar com o presidente Lula, porque hoje é aniversário dele”, disse Boulos, ao fim da manhã, depois de acompanhar a sua avó para votar. Apesar de os registros do presidente indicarem que ele nasceu em 6 de outubro, ele diz que a verdadeira data é 27 de outubro de 1945.

O presidente, que tem apoiado Boulos na campanha, esteve ao lado do candidato em uma caminhada na Avenida Paulista no sábado (5/10) e esteve mais cedo em São Bernardo do Campo para votar.

Boulos votou por volta de 9h no Campo Limpo, bairro onde mora na zona sul, e depois acompanhou a votação de sua vice, Marta Suplicy (PT), em um colégio no Jardim Paulistano, e o de sua avó na região da Avenida Paulista.

“Quando minha avó, que fez 100 anos de idade há 3 meses, me ligou dizendo que queria votar hoje, senti uma emoção muito grande e me senti no dever de acompanhá-la”, disse Boulos.

Após o almoço com Lula, ele seguirá para um clube em Santa Cecília, na região central da cidade, onde acompanhará a apuração.

