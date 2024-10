BR-364 é liberada após mais de 12 horas interditada por conta de acidentes graves

Na tarde desta quarta-feira (16), o tráfego na BR-364 foi liberado após mais de 12h de interditação. A rodovia havia sido bloqueada no trecho entre os distritos de Extrema e Vista Alegre do Abunã, no sentido Rio Branco/Porto Velho, em razão de dois acidentes graves.

Segundo informações, durante o dia, uma carreta carregada de brita tombou, espalhando a carga pela rodovia. O veículo era conduzido por um motorista boliviano. Apesar do acidente, a brita não foi retirada da pista.

ENTENDA: Após acidente que matou caminhoneiro, BR-364 fica interditada por mais de 12 horas

Mais tarde, já a noite, um novo acidente aconteceu. Uma carreta que diminuiu a velocidade ao se aproximar de uma área coberta por brita foi abruptamente colidida por outra carreta que seguia logo atrás. Com o impacto, um dos veículos tombou e pegou fogo instantaneamente. O motorista morreu na hora.

Por conta do acidente, a Polícia Rodoviária Federal precisou interditar a rodovia.

Veja o momento em que o tráfego foi liberado: