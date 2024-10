Bruna Biancardi posta momento fofo de Neymar com Mavie na piscina

A modelo e influenciadora Bruna Biancardi publicou algumas fotos de Neymar com a filha Mavie, 1, fruto do relacionamento dos dois, enquanto curtiam uma piscina na Arábia Saudita.

A família se reuniu para comemorar os 365 dias de vida de Mavie em um hotel de luxo na Arábia Saudita, o St. Regis Red Sea Resort, na ilha de Ummahat, banhada pelo Mar Vermelho. Eles também passaram o Dia das Mães local, em maio deste ano.

O resort fica localizado em uma ilha privada, com 90 vilas espalhadas pelo local, cada uma com sua piscina privativa e deck. Algumas das vilas são construídas sobre a água do mar, enquanto outras ficam à beira da praia.

Os preços de uma diária no resort começam em cerca de R$ 10 mil e podem chegar a R$ 82,8 mil, a depender das acomodações.