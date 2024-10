Calor extremo: termômetros marcam 44°C em município do interior do Acre

A cidade de Sena Madureira, no interior do Acre registrou nesta quinta-feira (3), 44°C, segundo imagens divulgadas nas redes sociais. O calor intenso no município mencionado ultrapassou o total máximo previsto pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais – INPE, que era de 36°C.

Ainda, segundo o órgão de monitoramento, o local está em segundo lugar como um dos que mais registraram focos de queimada nas últimas 24 horas, em todo o Estado. Seguido de Rio Branco, que teve 74 focos, Sena Madureira alcançou 70 acúmulos de incêndios.

De acordo com o portal O Tempo Aqui, o município tem a umidade relativa do ar mínima variando entre 35 e 45%. A previsão é de tempo quente, com sol, mas com chances de chuvas pontuais, que podem ser acompanhadas de temporais.