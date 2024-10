Campanha “Pelo direito de respirar ar puro e acesso à água potável” toma as ruas de Rio Branco e capitais da Amazônia

Todas as capitais dos estados da Amazônia Legal estão recebendo outdoors com mensagens impactantes da campanha “Pelo Direito de Respirar Ar Puro e Acesso à Água Potável”, promovida pela Iniciativa Inter-religiosa pelas Florestas Tropicais (IRI Brasil), ligada ao Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente (PNUMA).

As mensagens destacadas nos painéis, como “Sem floresta, não há clima saudável para viver”, “Sem floresta, não há saúde” e “Sem floresta, não há água para beber e produzir”, enfatizam a conexão vital entre a preservação das florestas e a qualidade de vida da população (anexo).

A Campanha chama atenção para os efeitos devastadores do desmatamento e das queimadas sobre o bem-estar das pessoas e o equilíbrio ambiental. Atualmente, a Amazônia e outras regiões do Brasil enfrentam três grandes crises: calor extremo, poluição do ar causada pela fumaça dos incêndios e escassez de água — todas consequências diretas da destruição das florestas.

“Quando uma árvore é derrubada e queimada, todo o carbono acumulado em seu tronco, galhos e folhas é liberado na atmosfera, contaminando o ar com gases e partículas tóxicas, que causam doenças graves, especialmente em recém-nascidos, crianças e idosos. Além disso, a fumaça intensifica o aquecimento do clima”, explica Carlos Vicente, coordenador nacional da IRI Brasil. “As árvores também atuam como verdadeiras fábricas de água, extraindo umidade do solo e liberando-a para a atmosfera, o que ajuda a resfriar o ambiente e produzir chuvas”, completa.

O Brasil vive a maior seca dos últimos 44 anos, intensificada pelas mudanças climáticas e pela devastação da Amazônia e do Cerrado. Segundo dados do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE), o Cerrado perdeu 3.724 km² de vegetação nativa apenas nos primeiros seis meses de 2024, enquanto a Amazônia perdeu 1.639 km² no mesmo período. Até agosto, foram registrados mais de 154 mil focos de incêndio, sendo mais de 80% concentrados nessas duas regiões.

A instalação dos outdoors marca a fase final da estratégia de comunicação da campanha, que começou com a distribuição de Guias de Orientação, cards digitais, vídeos e spots de rádio. A iniciativa busca mobilizar líderes religiosos, comunidades locais e autoridades públicas para enfrentar a crise ambiental que atinge, sobretudo, o Norte do Brasil. “Se a população compreender que a devastação das florestas agrava a qualidade de vida, poderemos nos unir para proteger melhor nossos recursos naturais”, afirma Carlos Vicente.

As florestas são essenciais para o equilíbrio do planeta e para garantir o ar puro, a água potável e o clima adequado dos quais dependemos para viver. A campanha reforça a urgência de proteger esses recursos para assegurar um futuro sustentável para todos.

Para participar da campanha basta acessar o site da IRI Brasil: iribrasil.org/campanhas e ter acesso aos Guias de Orientação sobre como agir diante da seca e das queimadas, cards digitais, vídeos informativos, spots para as rádios e informações sobre os filtros de nanotecnologia.

Em Rio Branco, você pode conferir os painéis instalados nos seguintes endereços:

SOBRE A IRI BRASIL

A Iniciativa Inter-religiosa pelas Florestas Tropicais – IRI Brasil é uma plataforma que apoia as lideranças e comunidades religiosas para ampliar suas contribuições para o cuidado com a natureza e a qualidade de vida de todos. A IRI atua no Brasil, Colômbia, Peru, República Democrática do Congo e Indonésia.