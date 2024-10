Cantor gospel revela polêmico testemunho de ressurreição em entrevista durante o 11º Festival do Abacaxi; VÍDEO

Durante o 11º Festival do Abacaxi, em Tarauacá, o cantor e compositor gospel Vatimona Petra fez uma revelação impactante em entrevista ao ContilNet e à TV Gazeta, conduzida pelo jornalista Douglas Richer. Nos bastidores do evento, o artista falou sobre um episódio polêmico em sua vida, no qual, segundo ele, foi sacrificado por um familiar, chegou a morrer, e posteriormente ressuscitou.

O testemunho impressionante de Petra chamou atenção e trouxe uma nova perspectiva sobre sua trajetória de fé e superação. Durante a conversa, o cantor ainda destacou a importância do seu ministério musical para levar esperança ao público.

A prefeita Maria Lucinéia também participou da entrevista, elogiando a organização do evento e destacando a programação que promete movimentar a cidade nos próximos dias. O Festival do Abacaxi continua com várias atrações que reforçam a cultura local e a tradição gospel.

Confira a entrevista completa e detalhes dos bastidores com Douglas Richer: