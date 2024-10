Cantor Koyote confirma show em Rio Branco e fala sobre lançamento no evento

O cantor Koyote será a atração principal da 61ª edição do Baile do Hawai, organizado pelo Rotary Club de Rio Branco – Penápolis juntamente com a Casa da Amizade no próximo dia 9 de novembro. O evento será realizado na Maison Borges, em Rio Branco, prometendo uma noite memorável. Em mensagem gravada especialmente para os fãs acreanos, Koyote compartilhou sua empolgação para o show e mencionou que irá lançar novidades durante sua apresentação.

A programação da festa contará também com os talentos de Vini Rodrigues, Sandra Melo e Elias Sarkis, e está prevista para se encerrar às 6h da manhã. A presidente do Rotary, Suziane Silva, anunciou a novidade à coluna Douglas Richer, do ContilNet, destacando que o evento trará surpresas para o público. Veja o vídeo:

Além da diversão, o Baile do Hawai tem um caráter social importante, com toda a arrecadação sendo revertida para ações beneficentes do Rotary Club e da Casa da Amizade, em prol de comunidades carentes.

Contatos para ingressos:

-James Pequeno: (68) 98403-3561

-Daniel Rocha: (68) 98415-1146

-Wendel Amorim: (68) 99921-5197

Veja o recado do cantor: