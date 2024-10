Cbum desiste de aposentadoria e anuncia participação em nova categoria

O fisiculturista CBum voltou atrás na decisão de se aposentar após conquistar o hexacampeonato do Mr. Olympia. Ele divulgou, através das redes sociais, nesta segunda-feira (28/10), que competirá novamente, porém na categoria Open.

“Vocês disseram que eu tinha um físico decente e que deveria tentar competir… então pensei em tentar. Mais uma preparação só por diversão, dando às pessoas o que elas querem. Faltam 3 semanas para Praga Pro Open Bodybuilding”, destaca CBum em legenda.

Chris Bumstead é um dos maiores nomes do fisiculturismo por construir uma história vencedora na categoria “Classic Physique”. Ele afirmou que se aposentaria depois do sexto título, mas atendeu ao pedido dos fãs em fazer uma última dança no Praga Pro Open Bodybuilding, competição do International Fitness and Bodybuilding Federation (IFBB).

Portanto, Cbum precisará focar em volume e densidade muscular ainda mais extremos para o Open. Ele terá pouco tempo para se preparar, pois a competição ocorre nos dias 16 e 17 de novembro.