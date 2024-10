Chuva de meteoros pode ser vista a olho nu nos céus do mundo, incluindo o Brasil

O fenômeno conhecido por Oriónidas, que consiste numa espécie de chuva de meteoros, vai iluminar os céus do mundo na noite desta segunda-feira (21) e poderá ser visto a olho nu em todo o Brasil. Os amantes da astronomia terão a oportunidade de testemunhar um dos eventos celestiais marcantes nesta semana: as chuvas de meteoros.

Para aproveitar ao máximo o evento astronômico, o interessado deve procurar locais com céus escuros, longe da poluição luminosa das cidades e subúrbios. Embora ambos os picos ocorram quando a lua estiver parcialmente iluminada, a melhor visibilidade dos meteoros será após a meia-noite até o amanhecer.

Os astrônomos indicam que o observador deve olhar para qualquer lugar no céu, pois os meteoros podem aparecer em qualquer parte, mas focar nas constelações de Capricórnio e Aquário pode aumentar suas chances de observar essas maravilhas celestes.

Meteoros são corpos celestes pequenos que cruzam o espaço e penetram na atmosfera terrestre, incendiando-se parcial ou completamente devido à interação com a atmosfera e o oxigênio. Esse fenômeno cria uma luminosidade no céu, comumente conhecida como “estrela cadente”. Uma chuva de meteoros ocorre quando diversos meteoros cruzam o céu noturno, originando-se de um ponto em comum, chamado radiante.

O estudo científico sobre as chuvas de meteoros ajuda a estimar a quantidade e o período de maior incidência de detritos provenientes de correntes de meteoroides que a Terra atravessa periodicamente. Assim, missões espaciais e centros de controle de satélites podem aprimorar estratégias de proteção para suas naves e equipamentos em órbita próxima à Terra e à Lua.

As chuvas de meteoros também ajudam a compreender a formação do nosso Sistema Solar, pois, ao investigar as propriedades dos detritos, é possível entender mais sobre os cometas e até mesmo fragmentos lunares e marcianos, resultantes de impactos antigos, assim como NEOS (Near Earth Objects), objetos próximos à órbita terrestre com atividade.

O pico da chuva de meteoros será na segunda-feira. No entanto, as melhores noites para a observação poderão ser apenas na próxima sexta-feira e sábado, dias 25 e 26 de outubro.