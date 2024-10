Com retorno das chuvas, Rio Acre pode ultrapassar 2 metros no fim de semana, diz Friale

Após meses de seca e fumaça, o Acre pode voltar a ter chuvas em todo o estado. É o que aponta a previsão do tempo do meteorologista Davi Friale, no site O Tempo Aqui. “Como havíamos previsto, as chuvas começaram a retornar com força em todo Acre, e, assim, decretando o fim da seca e da elevada quantidade de fumaça que tanto assolaram o estado”, disse.

Segundo Friale, na última quarta-feira (9), choveu mais de 60mm em todos os municípios do Vale do Rio Acre. “Só na última quarta-feira, dia 9, choveu mais de 60mm em todos os municípios do vale do rio Acre. Em alguns, como em Assis Brasil e Brasileia, as chuvas acumularam mais de 95mm. A cidade de Epitaciolândia, nesse dia, registrou a chuva mais intensa de todo o Brasil, com 80,0mm, conforme os registros do Instituto Nacional de Meteorologia. As outras medições, acima de 90mm, são da Agência Nacional de Águas”, ressaltou.

Friale disse ainda que durante o fim de semana, os dias serão quentes, mas com muita umidade do ar, o que dá a sensação térmica de abafado. Já as chuvas poderão ocorrer a qualquer hora, principalmente na parte da tarde. No domingo (13) e na segunda-feira (14), o acumulado pluviométrico poderá ser significativamente elevado.

Com relação ao Rio Acre, Friale apontou que o nível das águas deve passar de 2 metros até o próximo domingo, por conta das chuvas ocorridas em toda a bacia.

VEJA O VÍDEO: