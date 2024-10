Como jogar Red Dead Redemption no PS4, PS5, Xbox, PC e Nintendo Switch

Vale ressaltar que RDR também está disponível no PlayStation 4 (PS4) e Xbox One, assim como nos PlayStation 5 (PS5), Xbox Series X e Xbox Series S, via retrocompatibilidade, e no Nintendo Switch. A seguir, saiba como comprar e jogar o título em todas as plataformas e seus requisitos de sistema.

Requisitos de Red Dead Redemption no PC

Red Dead Redemption para PC conta com resolução 4K nativa, rodando a até 144 Hz em dispositivos compatíveis, suporte para monitores Ultrawide e Super Ultrawide, suporte a tecnologias de upscaling e mais (confira aqui).

Red Dead Redemption – Requisitos Requisitos mínimos Configuração recomendada Sistema operacional: Windows 10 (64 bits) Windows 10 (64 bits) Processador: Intel Core i5 4670 ou AMD FX-9590 Intel Core i5 8500 ou AMD Ryzen 5 3500X Memória RAM 8 GB 8 GB Placa de vídeo: NVIDIA GeForce GTX 960 ou AMD Radeon R7 360 NVIDIA RTX 2070 ou AMD RX 5700 XT Armazenamento: 12 GB de espaço disponível no HDD 12 GB de espaço disponível no SSD

Como comprar e jogar Red Dead Redemption no PC (via Steam)

Passo 1. Acesse o Steam pelo site (https://store.steampowered.com/) ou app e procure por “Red Dead Redemption” na barras de buscas;

Acesse o Steam — Foto: Reprodução/Róbson Martins

Passo 2. Na página do jogo, role para baixo e selecione o botão “+ Carrinho”;

Selecione o botão “+ Carrinho” — Foto: Reprodução/Steam

Passo 3. Vá ao seu carrinho;

Vá ao carrinho — Foto: Reprodução/Róbson Martins

Passo 4. Clique em “Continuar para o pagamento”;

Clique em ‘Continuar para o pagamento’ — Foto: Reprodução/Róbson Martins

Passo 5. Selecione um forma de pagamento e conclua o processo para ter o jogo adicionado à sua biblioteca, pronto para download.

Selecione um forma de pagamento — Foto: Reprodução/Róbson Martins

Como comprar e jogar Red Dead Redemption no PC (via Epic Games Store)

Passo 1. Acesse a Epic Games Store pelo site (https://www.epicgames.com/site/pt-BR) ou app e procure por “Red Dead Redemption” na barras de buscas;

Acesse a Epic Games Store — Foto: Reprodução/Róbson Martins

Passo 2. Na página do jogo, role para baixo e selecione o botão “Compre agora”;

Selecione o botão ‘Compre agora’ — Foto: Reprodução/Róbson Martins

Passo 3. Selecione uma forma de pagamento e clique em “Fazer pedido”;

Selecione uma forma de pagamento — Foto: Reprodução/Róbson Martins

Passo 4. Clique em “Continuar” e conclua o processo de pagamento para adicionar o jogo à sua biblioteca;

Conclua o processo de pagamento — Foto: Reprodução/Róbson Martins

Como comprar e jogar Red Dead Redemption no PC (via Rockstar Store)

Passo 1. Acesse a Rockstar Store pelo site (https://store.rockstargames.com/pt-BR) ou app e procure por “Red Dead Redemption” na barras de buscas;

Acesse a Rockstar Store — Foto: Reprodução/Róbson Martins

Passo 2. Com a opção “PC” marcada, selecione “Comprar” ou “Pré-comprar”;

Selecione ‘Comprar’ — Foto: Reprodução/Róbson Martins

Passo 3. Selecione uma forma de pagamento e conclua o processo para adicionar o jogo à sua biblioteca;

Selecione uma forma de pagamento — Foto: Reprodução/Róbson Martins

Passo 4. Caso não tenha o launcher da Rockstar no PC, faça o dowloand pelo endereço: “https://socialclub.rockstargames.com/rockstar-games-launcher”.

Baixe o launcher da Rockstar no PC — Foto: Reprodução/Róbson Martins

Como comprar e jogar Red Dead Redemption no PS4, Xbox One, Xbox Series X/S ou Nintendo Switch

Red Dead Redemption foi lançado originalmente para PlayStation 3 (PS3) e e Xbox 360, mas estão disponível também nos consoles da geração atual, com preços variados. Na Microsoft Store, você encontra a opção mais barata, saindo por R$ 89 nas versões para Xbox One e Xbox Series X/S. Já as versões de PS4 (PS5 via retrocompatiblidade) e Nintendo Switch custam cerca de R$ 249,50.

Vale ressaltar que os preços mencionados acima representam o valor completo, e o jogo aparece constantemente em promoção em lojas digitais e físicas. Além disso, está no catálogo do GTA+, serviço da Rockstar cuja assinatura custa R$ 42,90 por mês.

Red Dead Redemption para PS4, Xbox e Nintendo Switch — Foto: Reprodução/Róbson Martins