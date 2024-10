Concurso Correios: resultado da isenção de taxa sairá nesta sexta-feira

Será divulgado nesta sexta-feira (18/10) o resultado dos pedidos de isenção da taxa de inscrição do concurso Correios! O prazo para solicitar o benefício foi encerrado no dia 11 de outubro.

O direito é reservado para pessoas cadastradas no CadÚnico (Cadastro Único para Programas Sociais) e doadores de medúla óssea. O resultado da isenção será disponibilizado no site do IBFC, banca organizadora do certame.

O candidato que tiver a solicitação negada, poderá entrar com recurso no período entre as 10h deste sábado (19/10), até as 17h do domingo (20/10). O resultado pós recursos será divulgado no dia 23 de outubro.

As inscrições do concurso Correios estão abertas e podem ser realizadas no site da banca IBFC até o dia 28 de outubro. As taxas de participação são de R$ 39,80 para o cargo de Agente/Carteiro (nível médio) e R$ 42,00 para Analista dos Correios (nível superior).

Vale ressaltar que as taxas devem ser pagas até o dia 29 de outubro de 2024.

Veja o passo a passo para realizar a inscrição!