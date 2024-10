Concurso dos Correios: 75% da prova está em apenas duas matérias; veja

O concurso Correios está aberto e os interessados nesta oportunidade devem acelerar a preparação nesta reta final.

Mas, você sabia que apenas duas matérias representam a maioria da pontuação total da prova? Observar o edital com atenção pode te fazer sair na frente da concorrência!

Vale lembrar que o certame oferta 3.099 vagas de nível médio para o cargo de Agente dos Correios – Carteiro e outras 412 vagas de nível superior para Analista em diversas áreas.

As inscrições já estão abertas e podem ser realizadas no site da banca IBFC até o dia 28 de outubro. As taxas de participação são de R$ 39,80 para o cargo de Agente/Carteiro (nível médio) e R$ 42,00 para Analista dos Correios (nível superior).

Confira, a seguir, quais são as disciplinas mais importantes das provas de nível médio e acelere sua preparação para esta oportunidade!

Concurso Correios: duas matérias somam 75% dos pontos

De acordo com o edital para o cargo de Agente dos Correios – Carteiro, de nível médio, as provas objetivas serão compostas por 50 questões de múltipla escolha, distribuídas em 5 disciplinas:

Língua Portuguesa

Matemática

Noções de Informática

Conhecimentos Gerais

Código de Conduta Ética e Integridade

Confira como será a estrutura das provas e o número de questões em cada disciplina:

Ao observar o quadro acima, é possível verificar que apenas as matérias de Língua Portuguesa e Matemática concentram 75% do total de pontos possíveis na prova. Isso porque essas disciplinas possuem pesos 2 e 1,5, respectivamente.

Ou seja, cada questão de Língua Portuguesa valerá 2 pontos e cada questão de Matemática valerá 1,5 ponto. Assim, caso o candidato acerte todas as 15 questões de Português, obterá 30 pontos e, caso acerte todas as 10 questões de Matemática, obterá 15 pontos, somando 45 pontos de um total de 60 pontos possíveis.

Já as disciplinas de Noções de Informática e Conhecimentos Gerais, para cada acerto o candidato irá obter 0,5 ponto. Por fim, Código de Conduta Ética e Integridade somará 1 ponto por cada questão considerada correta.

Dessa forma, observa-se se o candidato que se dedicar em acertar mais questões de Língua Portuguesa e Matemática poderá sair na frente da concorrência, tendo em vista o maior peso dessas matérias.

No entanto, é muito importante não abandonar as demais disciplinas, já que cada décimo obtido pode ser fundamental na conquista da sua vaga.

Resumo do concurso