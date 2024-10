Concurso dos Correios: veja número de vagas por cargo, salário inicial e prazos

Na última quarta-feira, 9, os Correios divulgaram os editais do concurso público nacional para preencher 3.511 vagas, sendo 3.099 de nível médio e 412 de nível superior. Levando em conta os benefícios, a remuneração total pode chegar a R$ 8,5 mil, a depender da área de atuação.

Para os cargos de nível superior, o salário inicial é de R$ 6.872,48. Considerando o vale-alimentação/refeição de aproximadamente R$ 1.400, a remuneração mensal gira em torno de R$ 8,5 mil.

Já para os cargos de nível médio, o salário inicial é de R$ 2.429,26. A empresa oferece ainda vale-alimentação/refeição de cerca de R$ 1.400, o que resulta em remuneração de aproximadamente R$ 4 mil.

Em ambos os casos, a empresa oferece possibilidade de adesão a plano de saúde e previdência complementar.

Neste concurso, 30% das vagas são destinadas para pessoas negras (pretas e pardas) e indígenas, quantitativo superior ao estabelecido pela legislação (20%). No caso do edital de nível médio, isso equivale a 936 vagas. Além disso, 10% das vagas são reservadas a pessoas com deficiência.

Como se inscrever?

As inscrições poderão ser feitas até 28 de outubro, no site do IBFC – Instituto Brasileiro de Formação e Capacitação. A taxa de inscrição para o cargo de nível médio é de R$ 39,80 e, para o nível superior, de R$ 42,00.

A previsão de aplicação das provas é 15 de dezembro de 2024 em todas as regiões do Brasil, contemplando todos os estados e o Distrito Federal, podendo abranger até 306 localidades.

Veja número de vagas por cargo

Nível médio – salário inicial de R$ 2.429,26 + benefícios

Agente de Correios (Carteiro): 3.099

Nível superior – salário inicial é de R$ 6.872,48 + benefícios

Advogado – 60

Analista de Sistemas (Desenho de sistemas) – 51

Analista de Sistemas (Redes) – 8

Analista de Sistemas (Suporte banco de dados) – 5

Analista de Sistemas (Suporte de sistemas) – 40

Analista de Sistemas (Produção) – 20

Arquiteto – 36

Arquivista – 2

Assistente Social – 32

Engenheiro (Engenharia civil) – 54

Engenheiro (Engenharia elétrica) – 50

Engenheiro (Engenharia eletrônica) – 1

Engenheiro (Engenharia mecânica) – 33

Engenheiro (Engenharia de produção) – 11

Engenheiro (Engenharia de redes e comunicação) – 5

Engenheiro (Engenharia de telecomunicações) – 4

Cronograma do concurso