Concurso Ifac tem resultado final homologado; veja detalhes

Novidades sobre o concurso IFAC. Saiu a homologação do resultado final do concurso público do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Acre (IFAC).

Foram ofertas de 96 vagas para vários cargos de níveis médio, técnico e superior.

Concurso IFAC: situação atual

17 de junho de 2024 : homologação do resultado final. Veja o documento aqui.

: homologação do resultado final. Veja o documento aqui. 27 de novembro a 07 de janeiro de 2024: período de inscrições

período de inscrições 27 de novembro de 2023: editais publicados.

editais publicados. 7 de agosto de 2023: banca definida.

Concurso IFAC: remuneração

Professor

A remuneração do Professor varia de R$ 5.362,69 a R$ 10.481,64, conforme o detalhamento apresentado abaixo:

Titulação Vencimento

Básico Retribuição

por Titulação Total Aperfeiçoamento R$ 4.875,18 R$ 487,51 R$ 5.362,69 Especialização R$ 4.875,18 R$ 975,04 R$ 5.850,22 Mestrado R$ 4.875,18 R$ 2.437,59 R$ 7.312,77 Doutorado R$ 4.875,18 R$ 5.606,46 R$ 10.481,64 Remuneração para professor do concurso IFAC

Técnico Administrativo em educação

Confira abaixo a remuneração ofertada para o Técnico Administrativo em Educação:

Nível médio R$ 2.120,13 Nível técnico R$ 2.667,19 Nível superior R$ 4.556,92 Concurso IFAC: remuneração TAE

Conforme a estrutura remuneratória regida pela Lei n.° 11.091, a remuneração do Técnico-Administrativo em Educação pode chegar a R$ 9.073,02, no topo da carreira.

Confira abaixo os valores, com efeitos financeiros a partir de maio de 2023:

Técnico-Administrativos em Educação Classes de Capacitação Valor Piso AI P01 R$ 1.446,12 P02 R$ 1.502,52 P03 R$ 1.561,12 P04 R$ 1.622,01 P05 R$ 1.685,26 Piso BI P06 R$ 1.750,99 P07 R$ 1.819,28 P08 R$ 1.890,22 P09 R$ 1.963,95 P10 R$ 2.040,55 Piso CI P11 R$ 2.120,13 P12 R$ 2.202,80 P13 R$ 2.288,72 P14 R$ 2.377,98 P15 R$ 2.470,71 P16 R$ 2.567,08 Piso DI P17 R$ 2.667,19 P18 R$ 2.771,22 P19 R$ 2.879,29 P20 R$ 2.991,58 P21 R$ 3.108,25 P22 R$ 3.229,47 P23 R$ 3.355,42 P24 R$ 3.486,29 P25 R$ 3.622,26 P26 R$ 3.763,52 P27 R$ 3.910,30 P28 R$ 4.062,80 P29 R$ 4.221,24 P30 R$ 4.385,88 Piso EI P31 R$ 4.556,92 P32 R$ 4.734,64 P33 R$ 4.919,30 P34 R$ 5.111,15 P35 R$ 5.310,48 P36 R$ 5.517,59 P37 R$ 5.732,78 P38 R$ 5.956,36 P39 R$ 6.188,65 P40 R$ 6.430,01 P41 R$ 6.680,78 P42 R$ 6.941,34 P43 R$ 7.212,05 P44 R$ 7.493,31 P45 R$ 7.785,55 P46 R$ 8.089,20 P47 R$ 8.404,67 P48 R$ 8.732,45 P49 R$ 9.073,02 Concurso IFAC: TAE

Incentivo à Qualificação e Progressão por Capacitação

Os cargos de Técnico-Administrativos em Educação possuem Incentivo à Qualificação com base percentual calculado sobre o padrão de vencimento percebido pelo servidor.

Evolução na carreira

Entenda os critérios de evolução na carreira:

Progressão por capacitação profissional: mudança de nível de capacitação, no mesmo cargo e nível de classificação, decorrente de certificação em programa de capacitação compatível com o cargo e a carga horária mínima exigida, respeitado o intervalo de 18 meses;

mudança de nível de capacitação, no mesmo cargo e nível de classificação, decorrente de certificação em programa de capacitação compatível com o cargo e a carga horária mínima exigida, respeitado o intervalo de 18 meses; Progressão por mérito profissional: mudança para o padrão de vencimento imediatamente subsequente a cada 2 anos de efetivo exercício, desde que o servidor apresente resultado fixado em programa de avaliação de desempenho.

Concurso IFAC: cargos e vagas

Professor

O edital IFAC ofertou 56 vagas para o cargo de Professor. Para concorrer a essas oportunidades, é requisito essencial que o candidato possua formação de nível superior na área específica, além de registro no respectivo Conselho de Classe.

Veja a distribuição das vagas:

Professor do Ensino Básico, Técnico e Tecnológico Vagas ADMINISTRAÇÃO 02 + CR AGRONEGÓCIO 02 + CR AGRONOMIA 01 + CR ALIMENTOS 01 + CR ARQUITETURA 01 + CR ARTES – Subárea Artes Visuais 01 + CR BIOLOGIA 02 + CR CONTABILIDADE 01 + CR DIREITO 01 + CR ECONOMIA 01 + CR EDUCAÇÃO ESPECIAL E INCLUSIVA 04 + CR EDUCAÇÃO FÍSICA 01 + CR ENGENHARIA AMBIENTAL 01 + CR ENGENHARIA DE PRODUÇÃO 01 + CR ENGENHARIA ELÉTRICA / ELETRÔNICA 01 + CR ENGENHARIA FLORESTAL 01 + CR ESPANHOL 02 + CR FILOSOFIA 01 + CR FÍSICA 02 + CR GEOGRAFIA 01 + CR GESTÃO AMBIENTAL 01 + CR HISTÓRIA 03 + CR INFORMÁTICA 04 + CR INGLÊS 04 + CR LÍNGUA PORTUGUESA 03 + CR MATEMÁTICA 04 + CR PEDAGOGIA 02 + CR PSICOLOGIA 01 + CR QUÍMICA 02 + CR SOCIOLOGIA 02 + CR VETERINÁRIA 01 + CR ZOOTECNIA 01 + CR Concurso IFAC: cargos e vagas

Técnico Administrativo em educação

O Instituto Federal do Acre ampliou o número de vagas para cotas de pessoas pretas e pardas em concursos públicos para Professores e Técnicos-Administrativos em Educação, atendendo recomendações do Ministério Público Federal. No concurso para Professores, as vagas passaram de 6 para 11, e no de Técnicos-Administrativos, de 5 para 8.

A distribuição seguirá critérios específicos, incluindo sorteio para cargos com 1 ou 2 vagas, com o objetivo de atingir 20% do total de vagas.

O concurso IFAC oferta 40 vagas para cargos de Técnico Administrativo em educação. Confira abaixo os cargos, vagas e requisitos para ingresso nas carreiras:

Nível médio Cargos Vagas Requisitos ASSISTENTE DE ALUNOS 06 + CR Curso de Ensino Médio completo

+ experiência profissional mínima

de 6 meses na área do cargo. Nível técnico Cargos Vagas Requisitos ASSISTENTE EM ADMINISTRAÇÃO 09 + CR Curso de Ensino Médio com formação

técnica na área completo + registro

no Conselho Competente (quando cabível). TÉCNICO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 04 + CR TÉCNICO EM AGROPECUÁRIA 01 + CR TÉCNICO EM CONTABILIDADE 01 + CR TÉCNICO DE LABORATÓRIO / ÁREA RECURSOS NATURAIS 01 + CR Nível superior Cargos Vagas Requisitos ADMINISTRADOR 04 + CR Curso superior completo na área

+ registro no respectivo

Conselho de Classe. ANALISTA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 02 + CR ARQUITETO E URBANISTA 01 + CR ARQUIVISTA 02 + CR ASSISTENTE SOCIAL 02 + CR AUDITOR 01 + CR BIBLIOTECÁRIO – DOCUMENTALISTA 01 + CR CONTADOR 01 + CR ENGENHEIRO – ÁREA: ELETRICISTA 01 + CR MÉDICO – ÁREA 01 + CR TECNÓLOGO – FORMAÇÃO LOGÍSTICA 01 + CR TECNÓLOGO – FORMAÇÃO PROCESSOS ESCOLARES 01 + CR Concurso IFAC: cargos e vagas

Concurso IFAC: etapas de prova

Conforme previsto no edital IFAC, o concurso teve as seguintes etapas:

Prova Objetiva para professor e técnico administrativo em educação Prova desempenho didático para o cargo de professor Prova de título para o cargo de professor

As provas foram aplicadas no dia 18 de fevereiro de 2024.

Disciplinas

Veja as disciplinas da prova objetiva:

Disciplinas Número de questões Níveis médio e técnico Língua portuguesa 10 Raciocínio lógico 05 Noções de Informática 05 Geografia e História do Estado do Acre 05 Legislação e Fundamentos da Administração Pública 10 Conhecimentos específicos 15 Nível superior Língua portuguesa 10 Raciocínio Lógico 05 Noções de Informática 05 Geografia e História do Estado do Acre 05 Legislação e fundamentos da administração pública 05 Conhecimentos específicos 20 Professor Língua portuguesa 10 Raciocínio lógico 05 Noções de Informática 05 Geografia e História do Estado do Acre 05 Legislação e Fundamentos da Administração Pública 05 Conhecimentos específicos 10 Didática 10 Concurso IFAC: disciplinas

Resumo do concurso IFAC