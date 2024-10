Concurso TCE AC: divulgado resultado final da prova objetiva de Auditor

O Cebraspe divulgou o resultado final da prova objetiva do concurso TCE AC (Tribunal de Contas do Acre), para o cargo de Auditor de Controle Externo!

O resultado final nas provas objetivas e a convocação para as provas discursivas, somente para os cargos de Auditor de Controle Externo, foram publicados no site da banca, nesta terça-feira (1/10). As provas discursivas para Auditor estão marcadas para 13 de outubro de 2024.

O concurso TCE AC oferta 36 vagas imediatas, além de oportunidades em cadastro reserva, para Técnico, Analista e Auditor de Controle Externo. O salário inicial é de até R$ 12.459,27.

Panorama do concurso TCE AC

Organizado pelo Cebraspe, o concurso TCE AC oferta de 36 vagas imediatas, além de oportunidades em cadastro reserva, para os seguintes cargos de níveis médio e superior:

Analista Administrativo: 9 vagas;

Analista de Tecnologia da Informação: 10 vagas;

Analista Ministerial: 5 vagas;

Auditor de Controle Externo: 10 vagas; e

Técnico de Controle Externo: 2 vagas.

Confira, abaixo, detalhes da distribuição de vagas entre as áreas de especialidade:

Os candidatos estão sendo avaliados por meio da realização das seguintes etapas:

Provas objetivas, de caráter eliminatório e classificatório, para todos os cargos;

Provas discursivas, de caráter eliminatório e classificatório, para todos os cargos;

Avaliação de títulos, de caráter classificatório, somente para os cargos de nível superior.

A prova discursiva, para o cargo de Auditor de Controle Externo, será aplicada em 13 de outubro de 2024, na cidade de Rio Branco/AC.

Os aprovados no certame receberão os seguintes salários iniciais:

Técnico de Controle Externo: R$7.472,00;

Analista (Controle Externo, TI e Ministerial): R$ 10.126,61; e

Auditor de Controle Externo: R$ 12.459,27.

Resumo do concurso TCE AC