Consulta às respostas dos recursos do concurso do TCE-AC é liberado

Os candidatos do concurso público do Tribunal de Contas do Estado do Acre (TCE-AC) já podem consultar às respostas aos recursos contra o resultado provisório das provas discursivas para os cargos de Analista e Técnico.

A ação foi liberada nesta segunda-feira (21), pelo Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos (Cebraspe), banca responsável pelo certame.

A iniciativa oferece 38 vagas para formação de nível médio e superior. Segundo o edital, os selecionados cumprirão jornada de trabalho de 40h semanais. Os salários iniciais variam entre R$ 7.472 e R$ 12.459,27.

Para acessar as respostas aos recursos, os interessados precisam acessar o link disponível na página da Cebraspe, e informar os dados solicitados para login. Veja Aqui.