Corpo de criança autista é encontrado 9 dias após o assassinato da mãe

A Polícia Civil de Minas Gerais investiga o assassinato de uma mulher e a morte do filho, de 13 anos, encontrado sem vida nessa quinta-feira (3/10), nove dias após o assassinato da mãe no bairro Nova York, em Vespasiano, na Grande BH.

Heddy Lamar de Araújo, mãe de Bernardo Lucas de Araújo Ribeiro, foi encontrada morta no dia 25 de setembro. De acordo com a polícia, o corpo apresentava sinais de violência na nuca e na cabeça, além de ferimentos nas mãos, no pescoço e no rosto. As informações são do G1.

Heddy foi encontrada por pessoas que subiam um monte para fazer orações. Ela estava sem identificação e só foi reconhecida posteriormente, após o registro do boletim de ocorrência feito pelo pai de Bernardo, que relatava o desaparecimento do filho.

O pai de Bernardo havia registrado o desaparecimento do filho na delegacia e os agentes iniciaram as buscas na quarta-feira (3/10). Ao chegarem na casa onde Bernardo morava com a mãe, encontraram as luzes acesas e as janelas abertas.

Os agentes encontraram o corpo de Bernardo dentro do quarto do apartamento onde ele vivia com a mãe, no bairro Jardim Guanabara, região norte de Belo Horizonte. Segundo as autoridades, o adolescente era autista. Para acessar o local, os policiais precisaram arrombar a porta do quarto, onde encontraram o corpo.

O corpo da criança foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML).