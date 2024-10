Corpo de indígena de 18 anos que estava desaparecido é encontrado dentro de lixão

O corpo do indígena Alisson Meireles Jaminawa, de 18 anos, foi encontrado por um catador em um lixão na manhã desta quinta-feira (24), no município de Assis Brasil, no interior do Acre.

Segundo informações da polícia, os familiares de Alisson haviam registrado o desaparecimento do jovem na Delegacia de Assis Brasil há cerca de dois dias, temendo que ele tivesse sido morto, tendo em vista que o mesmo era membro da facção Bonde dos 13 e tinha várias passagens por furto e envolvimento com o tráfico de drogas na região.

Ainda segundo a polícia, um catador foi ao lixão recolher alguns materiais quando acabou encontrando o corpo do indígena e rapidamente comunicou a moradores, que acionaram a Polícia Militar. Os policiais foram ao local indicado e confirmaram a veracidade da informação.

A PM isolou a área e comunicou o caso à Polícia Civil, tendo em vista que Alisson foi morto com golpes de faca no peito e nas costas. O delegado plantonista na região do Alto Acre, Eustáquio Nomberg, também esteve no lixão, juntamente com a perícia criminal e os agentes de necropsia.

Após os procedimentos de praxe, o corpo foi removido e encaminhado para a sede do Instituto Médico Legal (IML) em Rio Branco, onde deverão ser realizados os exames cadavéricos. Em seguida, o corpo será liberado para que a família faça o velório e o sepultamento.

A Polícia Civil suspeita que Alisson tenha sido levado até o lixão para ser morto, possivelmente em um acerto de contas entre facções criminosas. O caso segue sob investigação.