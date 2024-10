Correios vão funcionar no feriado de Nossa Senhora Aparecida? Veja nota do órgão

Em virtude do feriado nacional de Nossa Senhora Aparecida, não haverá atendimento nas agências dos Correios no próximo sábado, dia 12 de outubro. As atividades de atendimento e distribuição serão retomadas na segunda-feira (14).

Os endereços e horários de funcionamento das agências podem ser consultados no site https://mais.correios.com.br/app/index.php.

A Central de Atendimento dos Correios (CAC) estará disponível com a Atendente Virtual dos Correios – CAROL, nos seguintes canais:

Site dos Correios, na página do Fale Conosco, pelo endereço https://faleconosco.correios.com.br/faleconosco/app/index.php;

Telefones: 0800 725 7282, 0800 725 0100 e 3003 0100; e

​Chat: https://www.correios.com.br/.

Esses canais funcionam normalmente, 24 horas por dia, 7 dias por semana. O atendimento com os operadores será retomado no próximo dia útil após o feriado, a partir das 8h.

Para informações detalhadas sobre nossos canais de atendimento e serviços, visite a página da Central de Atendimento ao Cliente: https://www.correios.com.br/falecomoscorreios/central-de-atendimento.