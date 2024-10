Cuidado com os sinais fechados: ‘palhaço assassino’ volta a assustar ruas de Brasiléia; VÍDEO

Os moradores de Brasileia, no interior do Acre, foram novamente surpreendidos pelo retorno de quem já havia viralizado nas redes sociais: um jovem vestido de “palhaço assassino”, inspirado no aterrorizante Pennywise, do filme It – A Coisa. O personagem, que já havia assustado motoristas em aparições anteriores, fez sua volta triunfal nesta quarta-feira (2), deixando muitos em risadas e outros em susto.

O vídeo mostra o palhaço se aproximando dos carros em uma movimentada avenida da cidade. Na última semana, a médica Sarah Aiache comentou sobre a aparição da figura:“Imagina essa cena à noite! Você teria medo ou não? Está repreendido!”. Ele foi visto, nesta quarta, exatamente no turno onde era mais temido ser visto: a noite!

As reações nas redes sociais foram um misto de humor e nervosismo. “O capeta que ficava, eu já teria acelerado, já teria passado da Bolívia” e “Na cidade do povo ele até viraria evangélico!” foram algumas das observações feitas pelos internautas, que compartilhavam suas reações e piadas sobre a situação.

Para quem tem medo de palhaços, a recomendação é clara: evitar parar no sinal vermelho pode ser uma estratégia inteligente para não se deparar com o temido personagem.

No último episódio do “palhaço assassino”, o jovem que encarna o personagem se aproximou dos carros em Brasileia, inspirando risos e sustos, especialmente entre os motoristas. E ele faz a mesma coisa no novo vídeo.

Asssita: