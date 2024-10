Divertida Mente: Studio Balancé apresenta recital infantil no Dia das Crianças; veja detalhes

O Studio de Artes Balancé realiza, neste sábado (12), o Recital Infantil Divertidamente, às 19h, no Cine Teatro Recreio. As entradas custam R$ 40 (inteira) e R$ 20 (meia). Segundo Pablo Moreira, coordenador do studio, o Balancé faz adaptações de clássicos infantis através de espetáculos como Rei Leão e Lumos!, de Harry Potter, desde 2018.

“Neste ano, observando o crescimento do nosso público infantojuvenil e o sucesso entre nossas parcerias, observou-se a necessidade de gerar um projeto voltado a essas pequenas mentes”, disse.

Divertida Mente é o primeiro projeto onde 90% do elenco é formado por crianças, sendo formado e pensado para elas, porém, encantando também pessoas de todas as idades.

“A escolha de produzir um recital inspirado na franquia Divertida Mente surgiu de forma natural. O enredo explora as emoções de uma forma leve e divertida, o que conecta muito com o público infantil”, explicou Pablo ao ContilNet.

Pablo disse ainda que além de tratar temas como depressão na infância, positividade tóxica, relação com os pais, ansiedade, os filmes ensinam as crianças sobre a importância da educação emocional através de uma animação divertida, colorida e rica.

No recital, mais de 70 pessoas irão brilhar no palco do Cine Teatro Recreio, trazendo alegria, teatro, dança e emoção.