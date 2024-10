TRE registrou 4 conduções à polícia e mais de 30 ocorrências: “Eleição tranquila”

Diversas autoridades dos órgãos que compõe a fiscalização e segurança das eleições deste ano concederam entrevista coletiva neste domingo (6) para dar detalhes sobre as ocorrências das eleições municipais de hoje no estado inteiro.

Segundo dados apresentados pelo coronel Luciano, da Polícia Militar do Acre, na tarde deste domingo, foram registradas 34 ocorrências. Deste total, 10 foram por boca de urna e outros 18 por compras de votos. Além disso, há, até o momento, 4 pessoas que foram conduzidas à sede da Polícia Federal. Os números deverão ser atualizado após as contagens dos registros da Polícia Civil e da Polícia Federal.

O presidente do TRE do Acre, desembargador Júnior Alberto, informou que uma dessas prisões foi de um eleitor que ignorou a proibição do uso de aparelho celular na hora da votação e tirou uma fotografia da urna eletrônica. Apesar das ocorrências, o desembargador considerou a votação ‘tranquila’.

“Fazia tempo que eu não via uma eleição tão tranquila. Muito poucas ocorrências”, disse.