Eduardo Ribeiro pede união entre Estado e Prefeitura para preservar o Novo Mercado Velho

Durante a sessão ordinária desta quarta-feira (30) na Assembleia Legislativa do Acre (Aleac), o deputado Eduardo Ribeiro (PSD) expressou preocupação com a situação do Novo Mercado Velho, um importante ponto turístico e cultural de Rio Branco. O parlamentar fez um apelo para que o governo estadual e a Prefeitura dialoguem e busquem uma solução para a preservação e manutenção do local.

Ribeiro destacou a relevância do mercado como espaço de visitação para turistas e como fonte de sustento para diversos comerciantes e suas famílias. “É um local extremamente bonito e cultural; pessoas de fora visitam, e há muitos comerciantes que dependem desse espaço. É uma questão de Estado, pois se trata de um ponto turístico e da cultura acreana”, afirmou.

O deputado ressaltou a urgência de avaliar medidas que assegurem a continuidade do Novo Mercado Velho como patrimônio cultural, e defendeu que a Secretaria de Obras do Estado e a Prefeitura se unam para encontrar uma solução conjunta. Ele reforçou a importância do espaço para a identidade do Acre, destacando que muitas famílias dependem diretamente do funcionamento do mercado.

Texto: Andressa Oliveira