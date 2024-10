Eleições 2024: acompanhe a apuração do segundo turno para prefeito ao vivo

O resultado da apuração das eleições 2024 para prefeito poderá ser acompanhado pelo site do GLOBO ao vivo a partir das 17h (horário de Brasília) deste domingo, 27. Os votos serão atualizados ao mesmo tempo em que são contabilizados e publicados no site do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

Como acompanhar ao vivo a apuração dos votos para prefeito?

No ambiente especial de apuração do GLOBO, o leitor vai encontrar o andamento do segundo turno das eleições para prefeito. Ao mesmo tempo, será informado o total de urnas apuradas para calcular melhor as chances de cada candidato. Os votos serão atualizados ao mesmo tempo em que são contabilizados e publicados no site do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

Os números de abstenção, votos em branco e votos nulos também são apresentados no ambiente de apuração.

Como consultar a apuração para prefeito por cidade?