Eleições 2024: Acre tem mais de 500 câmeras de segurança para monitorar locais de votação

A Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp) implementou uma série de medidas para garantir a segurança e a integridade das eleições 2024. Uma das principais iniciativas foi a criação de uma sala de situação, que opera 24 horas, para monitorar os locais de votação em todo o estado.

O sistema de vigilância é apoiado por mais de 500 câmeras de segurança, que fiscalizam os circuitos das seções eleitorais, proporcionando um acompanhamento em tempo real das atividades nas eleições.

Segundo o secretário de Segurança Pública, José Américo Gaia, a ação é importante para o andamento do pleito. Ele enfatizou que a presença constante das câmeras e a atuação integrada das forças de segurança são fundamentais para garantir a ordem e a tranquilidade durante as eleições.

“Desde a zero hora de hoje, estamos atuando ativamente na supervisão de todo o circuito das zonas eleitorais, abrangendo não apenas as escolas onde ocorrem as votações, mas também as ruas de acesso e as regiões de proximidade”, revelou.

O monitoramento é realizado pelo Centro de Comando e Controle (CICC), uma estrutura que coordena e integra as ações de segurança pública, permitindo uma resposta rápida a qualquer incidente que possa ocorrer durante o processo eleitoral. A sala permite que as autoridades tenham uma visão ampla e detalhada das ocorrências em todos os pontos de votação, e seguirá montada até o final do pleito.

Em relação ao vídeo monitoramento, o coordenador do CICC, o tenente Francisco Fonseca, explica que a organização desse sistema começou ainda no sábado, 5, integrando câmeras nas escolas escolhidas para a votação, além de instalar câmeras nas áreas adjacentes que apresentam grande fluxo de veículos e pessoas. Ele afirma ainda que essa ação é fundamental para acompanhar em tempo real o que acontece nas proximidades das zonas eleitorais.