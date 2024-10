Eleições 2024: manhã tranquila em Sena, ruas com pouca sujeira de santinhos e sem filas; ASSISTA

Os eleitores de Sena Madureira iniciaram o processo de votação neste domingo (6) em um clima de tranquilidade. Até as 9h55, as principais vias do município permaneciam limpas, com pouca sujeira de santinhos, uma mudança em relação a anos anteriores.

Nos maiores pontos de votação, filas começaram a se formar pouco antes das 8h, mas logo se dissiparam após a abertura dos portões. Houve apenas pequenos acúmulos de eleitores nas portas das seções, sem comprometer o andamento da votação.

A segurança está sendo garantida pela Polícia Militar e o Exército, que mantêm forte presença nos colégios eleitorais e ruas, assegurando a ordem. No centro da cidade, o movimento foi baixo, com ruas praticamente vazias.

Com o fechamento das urnas previsto para as 15h, é esperado um aumento gradual no fluxo de eleitores. No entanto, o cenário até agora indica uma eleição tranquila e sem imprevistos.

