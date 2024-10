Eleições 2024: urnas são fechadas e apuração começa; acompanhe

A apuração dos votos das eleições municipais de 2024 foi iniciada às 17h (no horário de Brasília) deste domingo (6/10) em todo o país. As urnas foram fechadas e começa a contabilização da Justiça Eleitoral para contar os votos a prefeitos e vereadores de mais de 5 mil municípios brasileiros.

Mais de 155 milhões de eleitores estavam aptos a comparecerem às urnas neste domingo (6/10). O Ministério da Justiça e Segurança Pública registrou mais de 900 crimes eleitorais, com 14 candidatos e 108 eleitores presos.

De acordo com o Tribunal Superior Eleitoral (TSE), mais de 2,4 milhões de eleitores justificaram a ausência na votação por meio do aplicativo E-título.

Acompanhe a apuração dos votos da sua cidade neste link.

Esta foi a primeira vez em que a votação começou no mesmo horário em todo o país: às 8h no horário de Brasília.

A presidente do TSE, ministra Cármen Lúcia, comemorou o andamento “tranquilo” das eleições, disse que havia preocupação com a Região Norte por causa da seca, mas que não está havendo dificuldades. “A gente temia dificuldade no Norte devido à falta de transporte, mas não se concretizou. Está tranquilo”, afirmou.

Na maioria das cidades deverá ser possível conhecer o resultado da eleição ainda neste domingo.

