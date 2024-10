Eleições: Governo vai montar sala de situação e colocar mais 1,3 mil agentes de segurança nas ruas

Um total de 1.325 agentes de segurança estarão mobilizados em todo o estado no próximo domingo (6), para as eleições municipais no Acre. A informação foi divulgada no plano de segurança apresentado pela Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp).

Desse total, 1.088 da Polícia Militar do Acre (PMAC), 169 do Corpo de Bombeiros Militar do Acre (CBMAC), 20 do Instituto de Administração Penitenciária do Acre (Iapen), 24 do Departamento Estadual de Trânsito do Acre (Detran) e 4 delegados da Polícia Civil do Acre (PCAC).

Além disso, nos dias das eleições, a Sejusp vai contar com uma sala de situação, que vai fazer o monitoramento dos locais de votação, por meio do Centro Integrado de Comando e Controle (CICC).

“A atuação coordenada das forças de segurança pública, com os demais órgãos e entidades envolvidas, é essencial para garantir a integridade do processo eleitoral, proteger os eleitores e manter a ordem pública”, disse o secretário Américo Gaia.

O exército também estará empregado na operação, com cerca de 750 militares e 60 viaturas, em 19 municípios. A Polícia Rodoviária Federal e a Policia Federal também irão atuar nas eleições.

No Acre, as eleições acontecem das 06h às 15h. Mais de 600 mil eleitores estão aptos a escolher novos prefeitos e vereadores nos 22 municípios do estado.

O estado está dividido em nove zonas eleitorais, com um fórum eleitoral na capital, que abriga os cartórios das 1ª e 9ª zonas. Nos demais municípios sem cartório eleitoral, funcionam postos de atendimento ao eleitor. De acordo com o TSE, o município de Rio Branco conta com 271.518 eleitores, representando 44,33% do total do eleitorado acreano. A segunda maior cidade, Cruzeiro do Sul, possui 62.645 eleitores (10,23%); seguida por Sena Madureira, com 30.666 (5,01%); Tarauacá, com 28.427 (4,64%); e Brasileia, com 19.483 (3,18%).