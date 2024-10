Eleições municipais: saiba quem são os 51 prefeitos eleitos no segundo turno

Neste domingo 27 de outubro, eleitores de 51 municípios brasileiros foram às urnas, desta vez para votar no segundo turno para prefeito – acompanhe aqui em tempo real a apuração do TSE e as análises ao vivo da BBC News Brasil.

Confira abaixo os municípios que tiveram segundo turno e os resultados até o momento — aqueles sinalizados com [R] são prefeitos que estavam buscando a reeleição. O primeiro nome mencionado é aquele que foi mais votado no primeiro turno. Anápolis (GO): Com 58% dos votos, Marcio Correa (PL) foi eleito prefeito de Anápolis; Aparecida de Goiânia (GO): Leandro Vilela (MDB) é eleito com 63% dos votos; Aracaju (SE): a vereadora Emília Corrêa (PL) foi eleita prefeita de Aracaju; Barueri (SP): Beto Piteri (Republicanos) x Gil Arantes (União) Belém (PA): Igor Normando (MDB) foi eleito o prefeito da capital paraense; Belo Horizonte (MG): Fuad Noman (PSD) é eleito prefeito da capital mineira; Camaçari (BA): Caetano (PT) é eleito prefeito de Camaçari; Campina Grande (PB): Bruno Cunha Lima (União) é eleito com 57% dos votos; Campo Grande (MS): Adriane Lopes (PP) é reeleita na capital do Mato Grosso do Sul; Canoas (RS): Airton Souza (PL) é eleito com 52% em Canoas; Caucaia (CE): Naumi Amorim (PSD) é eleito com 60% dos votos; Caxias do Sul (RS): Adiló (PSDB) é reeleito com 51% dos votos; Cuiabá (MT): deputado federal Abilio Brunini (PL) é eleito em Cuiabá; Curitiba (PR): O vice-prefeito Eduardo Pimentel (PSD) foi eleito em Curitiba (PR); Diadema (SP): Taka Yamauchi (MDB) é eleito prefeito de Diadema, com 52% dos votos; Fortaleza (CE): O petista Evandro Leitão (PT) foi eleito prefeito de Fortaleza; Franca (SP): Alexandre Ferreira (MDB) é reeleito prefeito de Franca, com 58% dos votos; Goiânia (GO): Em Goiânia, o empresário Sandro Mabel (União) foi eleito prefeito com 55% dos votos; Guarujá (SP): Farid Madi (Podemos) é eleito prefeito com 55% dos votos; Guarulhos (SP): Lucas Sanches (PL) é eleito prefeito; Imperatriz (MA): Rildo Amaral (PP) é eleito com 55% dos votos; João Pessoa (PB): Cicero Lucena (PP) é reeleito prefeito de João Pessoa, com 63% dos votos; Jundiaí (SP): Gustavo Martinelli (União) é eleito com 58% dos votos, mas a posse dele dependerá de decisão judicial; Limeira (SP): Murilo Félix (Podemos) é eleito com 51% dos votos; Londrina (PR): Tiago Amaral (PSD) é eleito com 56% dos votos; Manaus (AM): O prefeito de Manaus, David Almeida (Avante), se reelegeu prefeito da capital do Amazonas com 54% dos votos; Mauá (SP): Marcelo Oliveira (PT) é reeleito com 54% dos votos; Natal (RN): Em Natal, Paulinho Freire (União Brasil) foi eleito com 55% dos votos; Niterói (RJ): Rodrigo Neves (PDT) é eleito com 57% dos votos; Olinda (PE): Mirella (PSD) é eleita prefeita com 51% dos votos; Palmas (TO): Eduardo Siqueira Campos (PODE) foi eleito prefeito de Palmas com 53% dos votos; Paulista (PE): Ramos (PSDB) é eleito com 73% dos votos; Pelotas (RS): Marroni (PT) é eleito com 50,36% dos votos; Petrópolis (RJ): Hingo Hammes (PP) é eleito com 74% dos votos; Piracicaba (SP): Helinho Zanatta (PSD) é eleito prefeito de Piracicaba, com 53% dos votos; Ponta Grossa (PR): Elizabeth Schmidt (União) é reeleita prefeita com 53% dos votos; Porto Alegre (RS): O prefeito de Porto Alegre, Sebastião Melo (MDB), foi reeleito com 61% dos votos; Porto Velho (RO): Léo (Podemos) foi eleito em Porto Velho; Ribeirão Preto (SP): Ricardo Silva (PSD) x Marco Aurélio (Novo); Santa Maria (RS): Valdeci Oliveira (PT) x Rodrigo Decimo (PSDB) Santarém (PA): Zé Maria Tapajós (MDB) x JK do Povão (PL) Santos (SP): Rogerio Santos (Republicanos) [R] x Rosana Valle (PL) São Bernardo do Campo (SP): Marcelo Lima (Podemos) x Alex Manente (Cidadania) São José do Rio Preto (SP): Coronel Fabio Candido (PL) x Itamar (MDB) São José dos Campos (SP): Anderson (PSD) [R] x Eduardo Cury (PL) São Paulo (SP): Ricardo Nunes é reeleito (MDB) prefeito de São Paulo; Serra (ES): Weverson Meireles (PDT) x Pablo Muribeca (Republicanos) Sumaré (SP): Henrique do Paraíso (Republicanos) é eleito com 58% dos votos; Taboão da Serra (SP): Engenheiro Daniel (União) é eleito com 66% dos votos; Taubaté (SP): Sergio Victor (Novo) é eleito com 61% dos votos; Uberaba (MG): Elisa Araujo (PSD) é reeleita prefeita de Uberaba.