Eleições no Iaco: Gerlen Diniz é eleito em Sena Madureira com 54,25%; confira

Gerlen Diniz, do Progressistas, foi eleito prefeito de Sena Madureira com 54,25% dos votos, somando 13.391 votos votos. Ele estava concorrendo com os candidatos Gilberto Lira, do União Brasil, nas eleições, deste domingo (6).

A cidade registrou 25.361 votos no total. A porcentagem de votos em branco foi de 0,65%.

O candidato à prefeitura do município de Sena Madureira pelo Partido Progressista (PP), Gerlen Diniz, votou no início da tarde deste domingo (6), na escola Dom Júlio Mattioli, localizada no Centro da cidade.

O deputado federal chegou no seu local de votação e fez questão de destacar sua seção eleitoral, que tem o mesmo número do seu partido, 11. Gerlen tem como vice, Elvis Dany.