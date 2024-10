Em 92 anos de história, OAB/AC recebe primeira candidatura feminina à presidência

A história da Ordem dos Advogados do Brasil Seccional Acre (OAB/AC) ganhou um novo marco nesta segunda-feira (21). A advogada Marina Belandi Scheffer se tornou a primeira mulher, em 92 anos da instituição, a registrar uma candidatura à presidência. A OAB/AC, fundada por Flaviano Flávio Batista em 1930, é a primeira Ordem dos Advogados do Brasil, sendo fundada antes mesmo da OAB nacional.

Ao lado de seu vice, Adriano Iurconvite, Marina oficializou a chapa “OAB em Defesa da Democracia” junto à comissão eleitoral da entidade, acompanhada por um expressivo número de apoiadores.

O registro da chapa, além de ser um ato simbólico, reforça o compromisso com a diversidade e inclusão, bandeiras defendidas por Marina ao longo de sua trajetória na advocacia. A candidata destacou a importância da renovação de lideranças e da valorização da profissão, que são pilares de sua proposta de campanha.

Adriano Iurconvite, candidato a vice-presidente, é advogado e professor com 12 anos de atuação no Acre, e sua participação na chapa representa uma nova fase para a OAB, marcada pela inclusão e pela valorização de profissionais historicamente excluídos das principais gestões da entidade

Com quase duas décadas de experiência na advocacia, Marina deu entrevista ao ContilNet no dia anterior ao registro, abordando críticas à gestão atual e defendendo uma OAB que priorize as prerrogativas e a valorização dos advogados.

Ela destacou que a alternância de poder é fundamental para o fortalecimento da instituição e que pretende representar todos os segmentos da advocacia, especialmente os profissionais em início de carreira.

Saiba mais: Candidata da oposição à presidência da OAB registra chapa na segunda, com críticas à gestão atual

O ato de hoje também marca uma nova fase na política da Ordem, com a candidatura feminina sinalizando avanços nas pautas de igualdade de gênero e inclusão na advocacia acreana.

Marina já atuou em diversas frentes na OAB, como vice-presidente e coordenadora de comissões, e se apresenta como uma liderança comprometida com uma gestão mais inclusiva e atenta às necessidades da classe.

A chapa liderada por Marina também foca na capacitação profissional, melhorias na estrutura de trabalho da OAB e paridade de gênero.

A oficialização da candidatura foi acompanhada de celebrações na sede da OAB/AC, reforçando o apoio dos advogados e advogadas que veem na candidatura um símbolo de renovação.

As eleições prometem ser disputadas, já que a advogada enfrentará o atual presidente, Rodrigo Aiacre, que busca a reeleição. O pleito é acompanhado de perto pela comunidade jurídica, que espera mudanças significativas na gestão da entidade.